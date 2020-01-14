Происшествия

РБКРБКПассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина вынесла из купе младшую дочь и бросила ее на лестницу между этажами вагона. Семью сняли с поезда на следующей станции и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

РИА Новости09:48

СК начал проверку после выходки голой матери в поезде

РЕН ТВ10:11

Пьяная женщина из Воронежа бросила десятимесячную дочь на лестницу поезда

Блокнот Воронеж05:43

Пьяная мать из Воронежа в поезде бросила младенца на лестницу

TV Губерния07:04

Пьяная жительница Воронежа бросила свою 10-месячную дочь на лестницу поезда

МОЁ! Оnline Воронеж05:46

Краснодарский СК проверит информацию о том, что женщина бросила дочь на лестницу поезда

ТАСС10:09

Швырнувшая малышку в поезде мать из Воронежа избежит серьёзного наказания

Вести Воронеж05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Политика

Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
РИА Новости 09:48
Общество

Смольный подсчитал количество наркоманов и гомосексуалов в Петербурге

По оценкам властей, число потребителей психо-активных веществ в Петербурге составляет 25 тысяч человек, а число гомосексуалов — 10,5 тысяч.
Собака.ru 08:02
Общество

Москвичи получили доступ к электронным медкартам

С 14 января 2020 года для москвичей в тестовом режиме действуют электронные медицинские карты, доступ к которым можно получить через личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы или после подачи заявления в многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы».
Мослента 04:35
Общество

Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
РБК 10:44
Экономика

Глобальные рынки сохраняют положительную динамику прошлого года

Глобальные рынки Глобальные рынки завершили неделю ростом на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая на этой неделе, несколько отодвинув на второй план конфликт между Вашингтоном и Тегераном, разгоревшийся в начале года.
ПРАЙМ вчера в 07:14
Политика

Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций

В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Ruposters.ru 10:10
Политика

Замглавы Пентагона заявил об отказе Турции избавиться от С-400

Дипломат отметил, что в выборе между поставками F-35 и С-400 нет никакой политической составляющей, а США отклоняет все предложения Турции по этому вопросу.
Известия 09:36
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Общество

Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Собеседник 08:53
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

Газета.Ru 08:22
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

РБК 04:06
Происшествия

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Коммерсантъ 09:40
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру 06:48
Экономика

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 16:33
Политика

Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
RT на русском 07:19
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 08:36
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
ФАН 10:10
Энергетика

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
REGNUM 08:27
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Футбол

Месси трогательно попрощался с Вальверде, уволенным из «Барселоны»

РИА Новости 09:24
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Известия 00:07
Игры

Square Enix перенесла Final Fantasy VII Remake на 10 апреля

3DNews 10:16
Армия и оружие

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

RT на русском 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное