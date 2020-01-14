Происшествия

РБКРБКПассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина вынесла из купе младшую дочь и бросила ее на лестницу между этажами вагона. Семью сняли с поезда на следующей станции и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

Воронежскую горе-мамашу накажут за безответственное поведение

TV Губерния13:16

Юрист рассказал, что грозит матери, швырнувшей младенца на пол поезда

Московский Комсомолец13:12

Пьяная женщина из Воронежа бросила десятимесячную дочь на лестницу поезда

Блокнот Воронеж05:43

Краснодарский СК проверит информацию о том, что женщина бросила дочь на лестницу поезда

ТАСС10:09

Пьяная жительница Воронежа бросила свою 10-месячную дочь на лестницу поезда

МОЁ! Оnline Воронеж05:46

СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

РИА Новости09:48

Швырнувшая малышку в поезде мать из Воронежа избежит серьёзного наказания

Вести Воронеж05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Экономика

Минсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна

В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн.
Провэд-медиа.рф 09:15
Наука

Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

Мария Шукшина впервые встретилась со своим внуком Марком.
7Дней.ру 12:13
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
ТАСС 05:40
Общество

BMW окончательно передумал строить свой завод в РФ

Немецкий концерн BMW окончательно решил отказаться от намерений по строительству своего предприятия по сборке легковушек в России из-за невыгодных условий специального инвестиционного контракта и непростой ситуации на авторынке России.
Pnzdrive 06:22
Политика

МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
ТАСС 09:23
Футбол

Кикнадзе подтвердил, что Хеведес может сменить «Локомотив» на «Кельн»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что немецкий «Кельн» ведет переговоры с «железнодорожниками» по поводу трансфера защитника Бенедикта Хеведеса.
ProstoProSport вчера в 16:54
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Хоккей

«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам

Казанские ведомости 06:56
Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
RT на русском 12:03
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Общество

Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Gazeta.SPb вчера в 13:53
Авто

Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото

Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Новые автомобили 12 января в 22:14
Общество

Средняя зарплата по Ростову в 2019 году составила 36,2 тыс. рублей

Замыкает тройку лидеров сфера IT, интернета и телекома со средней зарплатой около 40,1 тыс. руб. в месяц.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:05
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Политика

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
RT на русском 11:52
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
ФАН 12:55
Общество

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 13:12
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2020»

Лучшим режиссером могут объявить Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса, Сэма Мендеса, Квентина Тарантино или Пона Чжун Хо.
MOS.news 00:20
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru 06:48
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное