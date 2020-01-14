Происшествия

Газета.RuГазета.RuПассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января. 36-летняя жительница Воронежа ехала в поезде со своим сожителем и двумя дочерьми - семи лет и девяти месяцев. Прибывая в пьяном виде, она схватила младшую девочку, унесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.
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