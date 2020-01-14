Происшествия
Газета.RuПассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января. 36-летняя жительница Воронежа ехала в поезде со своим сожителем и двумя дочерьми - семи лет и девяти месяцев. Прибывая в пьяном виде, она схватила младшую девочку, унесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.
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Энергетика
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Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
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Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
Общество
Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится
В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
Политика
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине
Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января.
Общество
В Карелии спасли новорожденных медвежат
В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой.
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Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик
Политика
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В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Происшествия
Девять человек получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Киеве
В результате прорыва теплотрассы в Киеве девять человек получили ожоги, передает 13 января агентство УНИАН со ссылкой на заявление председателя городской администрации Петра Пантелеева.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Происшествия
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ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Рудковская раскритиковала Авербуха за гонорары фигуристов в шоу
Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала коллегу и хореографа Илью Авербуха за гонорары фигуристов в ледовых шоу.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Авто
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8
Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
Авто
Chevrolet Corvette в третий раз становится лучшим авто года в США
Corvette, обогнавший по показателям Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула авто года в 3-й раз в своей истории — ранее данная модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
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Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Культура
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Хоккей
«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3
Политика
Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца
Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на требование уехать из России
Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Политика
В раде назвали законопроект о рынке земли продажей страны
Ранее, 3 января, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.