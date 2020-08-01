Экономика
Российская газетаПассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть
По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрий Трутнев поручил дополнительно поддержать авиакомпании ДФО и Арктики после пандемии
ГлобалМСК.рувчера в 08:16
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
Трамп подпишет закон о запрете TikTok в США
В Соединенных Штатах будет запрещен китайский видеосервис TikTok, об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп, сообщает газета Hill.
МонаВиста вчера в 06:05
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Экономика
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
REGNUM вчера в 22:19
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса умерли 234 человека
В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли 234 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск вчера в 23:05
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
РБК вчера в 16:05
Экономика
Пенсии россиян предложили индексировать 2 раза в год
Межевич предложил повышать размер социальных выплат не на конкретную сумму, а на процент, который точно будет превышать уровень инфляции.
Deita.ru вчера в 21:15
Футбол
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn вчера в 15:50
Общество
В Израиле прошли массовые антиправительственные акции
Эхо Москвы вчера в 22:08
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Политика
Что за праздник День ВДВ и почему в этот день купаются в фонтане
Толк вчера в 19:30
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
Политика
Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК вчера в 14:33
Футбол
«Порту» в меньшинстве выиграл Кубок Португалии у «Бенфики»
"Бенфика" в финальном матче Кубка Португалии уступила "Порту" — 1:2. Дубль у победителей оформил защитник Шансель Мбемба.
Спорт-Экспресс вчера в 17:43
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
Наука
Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае
Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Live24 вчера в 03:29
Общество
ФРГ потребовала от «Белых касок» вернуть взносы
Немецкий МИД обратился к представителям фонда «Мэйдэй Рескью» с требованием вернуть часть взносов, которые ранее были перечислены от лица ФРГ на счета фонда.
Хакасия-Информ вчера в 22:53
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом Евровидения
Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам клипа к песне Uno.
Mockva.ru 00:24
Здоровье
Диетолог сообщила о пользе мяса и рыбы в рационе питания
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
РБК вчера в 13:05