Экономика
Российская газетаПассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть
По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
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Полпред Юрий Трутнев: поддержать дальневосточные авиакомпании и разобраться с ценами на авиатопливо
Вести - Амурская область03:43
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Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Шоу-бизнес
Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов
Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности.
Popcake вчера в 01:15
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Здоровье
Россиянам назвали симптомы гепатита B
Ранее россиянам назвали первые проявления рака.
Lenta.ru 17:39
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Политика
Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе будет "очень сложно" без участия США.
Газета.Ru 15:07
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Общество
Трамп указал на важность решения проблемы неравенства в сфере доходов
Президент США Дональд Трамп указал на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне пандемии коронавируса.
Известия 18:35
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Футбол
Уткин прокомментировал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана
Ранее ГЛАС сообщал о том, что игроки ФК «Химки» попросили губернатора Московской области оставить Сергея Юрана главным тренером.
ГЛАС.RU 06:25
Транспорт
Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы
Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
РИАМО 18:00
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
Футбол
«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 16:42
Армия и оружие
Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу
О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.
Discover24 11:53
Авто
Назвали пятерку автомобилей, чьи кузова практически не ржавеют
Специалисты портала «АвтоВзгляд» изучили отечественный авторынок и назвали пять автомобилей, кузова которых проявляют поразительную стойкость к коррозии.
Тарантас Ньюс 04:36
Футбол
Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»
Известия 17:42
Армия и оружие
Украинский политолог рассказал об «удачной психологической операции» России в Херсоне
Данилов уверен, что подобные заявления официальных представителей Украины якобы связаны с тем, что Россия сама распространяет слухи о подготовке военного наступления на Херсон, используя их в качестве специальной психологической атаки.
ФАН 13:10
Армия и оружие
Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М
В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 30 июля в 04:56
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:43
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27