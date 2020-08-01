Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть

По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
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Юрий Трутнев поручил дополнительно поддержать авиакомпании ДФО и Арктики после пандемии

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