Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле – 11%. По металлам и нефти – самым доходным грузам РЖД – погрузка упала аж на 20% к прошлому году. Перевозки автомобильным транспортом за март – апрель упали на 29%. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте.

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Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70−95%

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