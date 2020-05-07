Коронавирус
TatCenterПассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70−95%
Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в зависимости от отрасли на 70−95%. Об этом 7 мая на совещании по вопросам развития транспорта с президентом РФ заявил глава минтранса РФ Евгений Дитрих, пишут «Известия».
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Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле – 11%. По металлам и нефти – самым доходным грузам РЖД – погрузка упала аж на 20% к прошлому году. Перевозки автомобильным транспортом за март – апрель упали на 29%. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте.
— Евгений Дитрих, российский политикВедомости 08:23
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Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Игры
Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации
Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Фигурное катание
Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку.
ГЛАС.RU 06:25
Армия и оружие
Италия поблагодарила Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за оказание помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 10:57
Политика
CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Удальцова раскритиковала план по снятию ограничений
Член Совета «Левого Фронта» Анастасия Удальцова в соцсетях раскритиковала предложенный главой Роспотребнадзора Анной Поповой трёхэтапный план по снятию ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.
Свободная Пресса 03:25
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Здоровье
НИИ ОММ не исключили из списка госпиталей для лечения больных COVID-19
Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества на ул. Репина, 1 все еще могут отдать под госпиталь для пациентов с COVID-19.
It`s My City 11:59
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05