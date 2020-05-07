Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле – 11%. По металлам и нефти – самым доходным грузам РЖД – погрузка упала аж на 20% к прошлому году. Перевозки автомобильным транспортом за март – апрель упали на 29%. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте.

Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в зависимости от отрасли на 70−95%. Об этом 7 мая на совещании по вопросам развития транспорта с президентом РФ заявил глава минтранса РФ Евгений Дитрих, пишут «Известия».

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