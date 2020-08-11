Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 53%
Москва, 11 августа 2020, 18:55 — REGNUM Российские авиакомпании в июле 2020 года перевезли 6,72 млн пассажиров, что в два раза меньше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба Росавиации.В источнике
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле составил 6,7 миллиона человек
Вечерняя Москвавчера в 12:05
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился почти на 53% - до 6,7 млн человек
Агентство Москвавчера в 11:00