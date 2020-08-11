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REGNUM
REGNUM

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 53%

Москва, 11 августа 2020, 18:55 — REGNUM Российские авиакомпании в июле 2020 года перевезли 6,72 млн пассажиров, что в два раза меньше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба Росавиации.В источнике
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Деловое.ТВ

Авиакомпании РФ на фоне пандемии в январе-июле сократили перевозку пассажиров почти на 53%

Деловое.ТВ02:55
Финмаркет

В июле падение перевозок авиакомпаниями РФ замедлилось до 53%

Финмаркетвчера в 11:39
Вечерняя Москва

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле составил 6,7 миллиона человек

Вечерняя Москвавчера в 12:05
REGNUM

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 53%

REGNUMвчера в 11:55
Газета.Ru

Росавиация указала объем пассажиропотока авиакомпаний РФ в июле

Газета.Ruвчера в 12:17
RT на русском

Росавиация сообщила об объёмах пассажиропотока авиакомпаний России

RT на русскомвчера в 11:12
Агентство Москва

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился почти на 53% - до 6,7 млн человек

Агентство Москвавчера в 11:00

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

«Ъ»: Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу

Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
ТАСС00:05
1

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
647

Skoda рассекретила дизайн нового кроссовера

По мнению руководителя отдела внешнего дизайна Skoda Карла Нойхольда, дизайн автомобиля является: «прогрессивным, сбалансированным и самоуверенным» Также он добавил: «Его пропорции, однако, отличаются от пропорций наших предыдущих моделей SUV: у Enyaq iV более короткая передняя часть и удлиненная линия крыши».
Тарантас Ньюс04:07

Выход со станции «Театральная» в Петербурге перенесут с площади

Вчера, 11 августа, после подписания соглашения о создании «Почтового квартала» худрук Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что выход с новой станции метро «Театральная» изуродует облик площади, а также уничтожит здания театра и Консерватории, которым грозит разрушение.
RuNews24.ru03:58
15

В России подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 902 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:45

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
135

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
143

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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«Пропущена основная фаза испытаний»: иностранные СМИ раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

На фоне появившейся информации о желании некоторых стран производить российскую вакцину, во многих иностранных СМИ появились статьи с критикой российского лекарства.
Военное обозрение03:35