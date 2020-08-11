Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 53%

Москва, 11 августа 2020, 18:55 — REGNUM Российские авиакомпании в июле 2020 года перевезли 6,72 млн пассажиров, что в два раза меньше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба Росавиации.