Общество

РБКРБКВ общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

Пассажиров без медицинских масок или респираторов перестанут пускать в общественный транспорт Московской области с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона «ВКонтакте».
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Пассажиров без медицинских масок или респираторов с 12 мая не будут пускать в общественный транспорт Подмосковья

Эхо Москвы19:04

Пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте в Подмосковье

Lenta.ru15:38

В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без масок

Интерфакс - Россия14:26

В Подмосковье не будут пускать в общественный транспорт без масок

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Пассажиров без маски с 12 мая не пустят в общественный транспорт Подмосковья

Телеканал 360°15:14

В Подмосковье пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт

Kolomna-spravka.ru15:00

Пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая

ТАСС15:34
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

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