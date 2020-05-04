Общество
Lenta.ruПассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказано в сообщении в официальном канале посольства Китая в России, передает ТАСС.
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с чего всё началось
"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.ТАССвчера в 22:18
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Пассажиры рейса Москва - Пекин компании Air China с 8 мая должны иметь справку об отсутствии коронавируса
Агентство Москвавчера в 23:27
Пассажиров рейсов Москва - Пекин заставили доказывать отсутствие коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Перелеты Москва - Пекин будут доступны только со справкой об отсутствии COVID-19
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