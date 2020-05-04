"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.

с чего всё началось

Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказано в сообщении в официальном канале посольства Китая в России, передает ТАСС.

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

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