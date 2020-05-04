Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на WeChat.
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Пассажиры авиакомпании Air China, которые собираются полететь рейсом Москва—Пекин, с 8 мая должны будут иметь справку об отсутствии заражения коронавирусом, сообщает агентство China News
 со ссылкой на посольство Китая в России.
Коммерсантъ04:23

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Пассажиры рейсов Москва — Пекин с 8-го мая должны будут предоставлять справки об отсутствии коронавируса

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