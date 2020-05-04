Общество
Моя Москва.онлайнПассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на WeChat.
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с чего всё началось
Пассажиры авиакомпании Air China, которые собираются полететь рейсом Москва—Пекин, с 8 мая должны будут иметь справку об отсутствии заражения коронавирусом, сообщает агентство China News со ссылкой на посольство Китая в России.Коммерсантъ04:23
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Пассажиры рейса Москва - Пекин компании Air China с 8 мая должны иметь справку об отсутствии коронавируса
Агентство Москвавчера в 23:27
Пассажиров рейсов Москва - Пекин заставили доказывать отсутствие коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Перелеты Москва - Пекин будут доступны только со справкой об отсутствии COVID-19
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