с чего всё началось

В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на WeChat.

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования. 16

Происшествия На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая. 31

Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 2

Общество Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 549

Футбол Евсеев выступил против возвращения РПЛ на систему «весна-осень» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном возвращении РПЛ к системе «весна-осень».

Политика В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС. 676

Гаджеты Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество В Японии режим ЧС продлен до конца мая Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной эпидемии в Японии продлен до 31 мая включительно по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает 4 мая портал Киодо Цусин. 11

Экономика Собственникам не хватает арендаторов Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги. 65

Происшествия В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. 7

Общество Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм Российская гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала в инстаграме новый бордовый спортивный костюм.

Общество В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса. 26

Общество У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента. 5

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 286

Здоровье Врачи предсказали «масочное» будущее В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным. 16

Общество 85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки. 402

Политика Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.