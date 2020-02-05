Происшествия

РБКРБКДвое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передает ТАСС. По данным диппредставительства, лайнер стоит на рейде в японском портовом городе Йокогама.
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Двое россиян оказались на зараженном коронавирусом круизном судне у берегов Японии

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Двое россиян находятся на круизном судне в Японии, где выявили коронавирус

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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

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Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек

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Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
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На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
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Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок

Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
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Стали известны сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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