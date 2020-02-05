Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передает ТАСС. По данным диппредставительства, лайнер стоит на рейде в японском портовом городе Йокогама.

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

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