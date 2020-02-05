Происшествия
РБКДвое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передает ТАСС. По данным диппредставительства, лайнер стоит на рейде в японском портовом городе Йокогама.
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Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Общество
ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек
В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались 425 человек.
Авто
К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели
Mercedes-Benz разработал стратегию по расширению модельного ряда до 2022 года. Всего планируется появление 32 новинок.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»
Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
Кино
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса
Студия Lucasfilm работает над пятой частью франшизы про археолога Индиану Джонса, и актер Харрисон Форд вернется к своей звездной роли.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Турция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Шоу-бизнес
Леди Гага официально показала своего нового бойфренда
Новым возлюбленным певицы Леди Гаги оказался бывший выпускник Гарвардского университета Майкл Полански.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Армия и оружие
На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники
В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Гаджеты
На Калужском заводе станут делать защищённые российские смартфоны
Выпуск линейки российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента начнётся на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.