Политика

Газета.RuГазета.RuПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым попали в ряды "врагов" Украины скандального украинского сайта "Миротворец". Также в список внесена корреспондент "Фонтанки" Венера Галеева - автор репортажа об этой поездке.
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Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.
Фонтанка.Рувчера в 15:37

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Пассажиров поезда, который пришел в Крым из Петербурга внесли в базу данных украинского сайта Миротворец

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РЕН ТВвчера в 17:00

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Фонтанка.Рувчера в 15:37
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
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