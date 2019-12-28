Политика
КоммерсантъПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет «Фонтанка». В частности, там оказалась корреспондент издания Венера Галеева и другие пассажиры поезда «Таврия».
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с чего всё началось
Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.Фонтанка.Рувчера в 15:37
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