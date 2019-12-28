Политика

КоммерсантъКоммерсантъПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет «Фонтанка». В частности, там оказалась корреспондент издания Венера Галеева и другие пассажиры поезда «Таврия».
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с чего всё началось

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.
Фонтанка.Рувчера в 15:37

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Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

РБКвчера в 23:36

Начальник поезда в Крым не расстроился из-за «Миротворца»

Аргументы неделi. Крымвчера в 04:51

Пассажиры первого поезда через Крымский мост попали в базу «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 19:52

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Известиявчера в 18:14

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

РЕН ТВвчера в 17:00

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Фонтанка.Рувчера в 15:37

Несколько пассажиров первого поезда через Крымский мост попали в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Эхо Москвы00:31
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Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

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Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Финансы

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 01:36
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru вчера в 05:55
Музыка

Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине

КП - Беларусь вчера в 16:50
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Политика

МВД Боливии призвало выслать испанских дипломатов

Мурильо заявил, что обратится к президенту и МИД Боливии, которые, как он надеется, попросят испанских дипломатов покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Pagina Siete "Они не могут приезжать и делать, что хотят", – сказал глава МВД.
Взгляд.ру вчера в 23:59
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Авто

В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet

Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
За рулем Кубань 26 декабря в 13:20
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Спорт

Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
ProstoProSport 27 декабря в 05:22
Происшествия

С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

RT на русском вчера в 04:37
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

РИА Новости вчера в 23:26
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru 27 декабря в 15:18
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском вчера в 22:37
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 27 декабря в 09:03
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС 27 декабря в 14:33
Общество

В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:35
Футбол

В Самаре появилась первая в регионе академия футбола высшей категории

«Крылья Советов» стали одним из первых клубов, имеющих такую академию, встав в один ряд с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», и «Локомотивом».
СитиТрафик 27 декабря в 08:06
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