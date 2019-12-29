Политика

КоммерсантъКоммерсантъПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет «Фонтанка». В частности, там оказалась корреспондент издания Венера Галеева и другие пассажиры поезда «Таврия».
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с чего всё началось

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.
Фонтанка.Рувчера в 15:37

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Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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Начальник поезда в Крым не расстроился из-за «Миротворца»

Аргументы неделi. Крымвчера в 04:51

Пассажиры первого поезда через Крымский мост попали в базу «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 19:52

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Известиявчера в 18:14

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

РЕН ТВвчера в 17:00

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Фонтанка.Рувчера в 15:37

Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

РБКвчера в 23:36
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

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В Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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Происшествия

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REGNUM 27 декабря в 08:42
Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:11
Общество

На Петербург надвигается циклон с сильным ветром

Усиление ветра ожидается в Петербурге во второй половине дня 29 декабря. Об этом предупреждает городское МЧС со ссылкой на синоптиков.
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Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова

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Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
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Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Политика

В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией

Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие

Сирийские Су-22 эффектно уничтожили крупную группу боевиков

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Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
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Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
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Медиками определены три основных запрета в пище для гипертоников

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Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

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Российская газета 27 декабря в 13:51
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

В Приморье школьник лишился ноги из-за халатности медиков

15-летний подросток лишился ноги из-за того, что ему не смогли своевременно оказать медпомощь.
Общественное телевидение России 02:13
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку

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Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
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Британский посол описал Россию в трех словах

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Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
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Происшествия

В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
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Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»

Одним из героев матча стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
ГЛАС.RU вчера в 23:35
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
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Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости 02:17
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