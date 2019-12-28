Политика
Вести.RuПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»
Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список попали пассажиры "Таврии", которые упоминались в репортажах российских СМИ. "Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту.
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с чего всё началось
Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.Фонтанка.Рувчера в 15:37
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Всех, кто ехал в первом поезде из Петербурга в Крым, внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Фонтанка.Рувчера в 15:37
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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