Политика

Вести.RuВести.RuПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список попали пассажиры "Таврии", которые упоминались в репортажах российских СМИ. "Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту.
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с чего всё началось

Всех, кто ехал в первом поезде из Петербурга в Крым, внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.
Фонтанка.Рувчера в 15:37

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Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Эхо Москвы02:30

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

РЕН ТВвчера в 17:00

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъвчера в 22:22

Пассажиры первого поезда через Крымский мост попали в базу «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 19:52

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Известиявчера в 18:14

Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

РБКвчера в 23:36

Всех, кто ехал в первом поезде из Петербурга в Крым, внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Фонтанка.Рувчера в 15:37
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

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