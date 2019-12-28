Политика

Вести.RuВести.RuПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список попали пассажиры "Таврии", которые упоминались в репортажах российских СМИ. "Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту.
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с чего всё началось

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.
Фонтанка.Рувчера в 15:37

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Украина внесла первых пассажиров поезда в Крым в базу сайта «Миротворец»

КП - Крым06:34

Пассажиров поезда, который пришел в Крым из Петербурга внесли в базу данных украинского сайта Миротворец

Эхо Москвы07:00

Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

РБКвчера в 23:36

Пассажиры первого поезда через Крымский мост попали в базу «Миротворца»

Lenta.ruвчера в 19:52

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Известиявчера в 18:14

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Фонтанка.Рувчера в 15:37

Начальник поезда в Крым не расстроился из-за «Миротворца»

Аргументы неделi. Крымвчера в 04:51
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