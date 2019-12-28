Политика
Вести.RuПассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»
Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список попали пассажиры "Таврии", которые упоминались в репортажах российских СМИ. "Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту.
Читать в источнике
Оценить231
с чего всё началось
Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.Фонтанка.Рувчера в 15:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
Киев и Донбасс провели обмен пленными
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Общество
«Беркутовцы» вышли на свободу в Киеве
Поздним вечером 28 декабря Янишевский, Аброськин, Зинченко, Маринченко и Тамтура (двое последних находились под домашним арестом) вышли на свободу.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Армия и оружие
Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами
Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Политика
В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа
В столице Австрии украинская и российская стороны начали подписание документов, связанных с транзитом газа через Украину.
Космос
Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
Авто
Автомобили, которые покинули российский рынок в 2019 году
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Происшествия
Пропавшие на Урале туристы самостоятельно вернулись на турбазу
Общество
Брянских водителей предупредили о возможной метели
Погодная ситуация может затруднить движение на федеральных трассах. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Происшествия
В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Гаджеты
Realme DART и SUPERDART: новые имена для быстрой зарядки
В сообщении сказано о том, что были поданы заявки на регистрацию торговых марок «DART» и «SUPERDART», а соответствующие им изображения логотипов говорят о том, что они связаны с быстрой зарядкой.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Общество
Пользователи Госуслуг утекли в сеть
Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
Культура
Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео
Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Экономика
В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.