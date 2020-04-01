Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
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Анализы на коронавирус у изолированных в Санаторном сахалинцев отрицательные

АСТВвчера в 21:29

Пассажиров японского рейса отпустили из кожвена домой

Сахалин.Инфовчера в 23:22

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

РИА Новостивчера в 22:17

Не все сахалинцы с тайского чартера захотели покидать карантинный санаторий

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:42

У прибывших из Таиланда на Сахалин 274 пассажиров COVID-19 не выявлен

REGNUMвчера в 22:33

Бунтовавших сахалинцев, пассажиров рейсов из Таиланда из обсерваторов отпускают домой

Vostok.Todayвчера в 08:09

Прибывших из Таиланда жителей Сахалина отпустили на домашний карантин

ИА Красная Веснавчера в 22:57
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Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Известия вчера в 16:00
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Министр здравоохранения Михаил Ратманов уходит в отставку

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост, сообщает "СО Онлайн".
Территория.Самара вчера в 04:51
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат 30 марта в 18:02
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 30 марта в 23:20
Экономика

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
РЕН ТВ вчера в 04:14
Космос

Исследователи неожиданно нашли железо вокруг Земли

Ранее считалось, что наличие ионов железа в околоземном пространстве может быть обусловлено целым рядом факторов, в том числе метеоритами, входящими в атмосферу Земли, частицами, поднимающимися из определенных слоев атмосферы или даже частицами, выбрасываемыми с Луны.
ИА Красная Весна 30 марта в 14:10
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru вчера в 20:34
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Политика

Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой

Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
РИА Новости вчера в 16:10
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 30 марта в 04:54
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Кино

Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Слово и Дело вчера в 02:26
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 07:40
Наука

Биотопливо на основе текилы эффективнее, чем на кукурузе или сахаре

В статье, которая была опубликована в журнале Journal of Cleaner Production, доцент Сиднейского университета Даниэль Тан вместе с австралийскими коллегами проанализировал потенциал производства биотоплива из агавы — растения с высоким содержанием сахара, из которого изготавливают текилу.
Хайтек вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Общество

Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска

Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 29 марта в 13:08
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Известия 30 марта в 09:33
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
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