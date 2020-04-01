Коронавирус
РИА НовостиПассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
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Не все сахалинцы с тайского чартера захотели покидать карантинный санаторий
РИА Сахалин-Курилывчера в 22:42
Бунтовавших сахалинцев, пассажиров рейсов из Таиланда из обсерваторов отпускают домой
Vostok.Todayвчера в 08:09
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Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Министр здравоохранения Михаил Ратманов уходит в отставку
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост, сообщает "СО Онлайн".
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Экономика
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
Космос
Исследователи неожиданно нашли железо вокруг Земли
Ранее считалось, что наличие ионов железа в околоземном пространстве может быть обусловлено целым рядом факторов, в том числе метеоритами, входящими в атмосферу Земли, частицами, поднимающимися из определенных слоев атмосферы или даже частицами, выбрасываемыми с Луны.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой
Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Здоровье
Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Кино
Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Наука
Биотопливо на основе текилы эффективнее, чем на кукурузе или сахаре
В статье, которая была опубликована в журнале Journal of Cleaner Production, доцент Сиднейского университета Даниэль Тан вместе с австралийскими коллегами проанализировал потенциал производства биотоплива из агавы — растения с высоким содержанием сахара, из которого изготавливают текилу.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа
Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Общество
Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска
Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.