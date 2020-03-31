Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

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