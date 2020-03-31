Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПассажиров рейса из Таиланда на Сахалин выпустили из карантина

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В правительстве Сахалина заявили, что 247 человек, прилетевших из Таиланда, отпустили домой из карантина в санатории "Синегорские минеральные воды". Зараженных среди них не оказалось.
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