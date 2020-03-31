Коронавирус
Московский КомсомолецПассажиров рейса из Таиланда на Сахалин выпустили из карантина
В правительстве Сахалина заявили, что 247 человек, прилетевших из Таиланда, отпустили домой из карантина в санатории "Синегорские минеральные воды". Зараженных среди них не оказалось.
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Не все сахалинцы с тайского чартера захотели покидать карантинный санаторий
РИА Сахалин-Курилывчера в 22:42
Повторный тест не подтвердил вирус у прилетевших из Таиланда сахалинцев
Российская газетавчера в 04:34
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В Карелии ограничили продажу алкоголя
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Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
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