Происшествия
REGNUMПассажирский Як-42 с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Уфе
Пассажирский самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа», экстренно вернувшийся в Уфу из-за отказа двигателя, совершил успешную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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с чего всё началось
Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.Интерфакс13:08
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Срочно: у вылетевшего из аэропорта Уфы самолета с 79 людьми на борту отказал двигатель
ГТРК Башкортостан14:05
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