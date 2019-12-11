Происшествия

REGNUMREGNUMПассажирский Як-42 с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Уфе

Пассажирский самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа», экстренно вернувшийся в Уфу из-за отказа двигателя, совершил успешную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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с чего всё началось

Як-42 рейсом Уфа-Нижневартовск вернется в аэропорт из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.
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