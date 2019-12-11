Происшествия

RT на русскомRT на русскомПассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе

Самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа» с 73 пассажирами на борту, развернувшийся после вылета из Уфы в Нижневартовск из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета, заявили в пресс-службе аэропорта. Как пишет ТАСС, пилоты посадили самолёт после выработки топлива.
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Пассажиры Як-42, вернувшегося в Уфу, прибыли в Нижневартовск

Bash.News02:10

Пассажиры вернувшегося в аэропорт Уфы самолета прибыли в Нижневартовск

ТАССвчера в 21:35

Самолет «Уфа-Нижневартовск», у которого отказал двигатель в воздухе, благополучно сел

ГТРК Башкортостанвчера в 22:59

Пассажиры вернувшегося в Уфу рейса прибыли в Нижневартовск

РИА Новостивчера в 22:16

Пассажиры самолета, кружившего над Уфой с отказавшим двигателем, добрались до места назначения

КП - Уфавчера в 23:15

«Нас обманули»: Пассажиры кружившего над Уфой самолета рассказали, что происходило в салоне

UfacityNews.ru00:06

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфаксвчера в 14:32
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В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
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СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
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Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери

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РБК вчера в 14:21
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Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

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Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru вчера в 16:40
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
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РБК 02:10
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
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Стало известно, что дети получат от своих родителей на Новый год

Треть россиян собираются потратить на подарки детям к Новому году до двух тысяч рублей, ещё столько же — от двух до пяти тысяч, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей готовы отважиться 16% респондентов.
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В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

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