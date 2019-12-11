Происшествия
RT на русскомПассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе
Самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа» с 73 пассажирами на борту, развернувшийся после вылета из Уфы в Нижневартовск из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета, заявили в пресс-службе аэропорта. Как пишет ТАСС, пилоты посадили самолёт после выработки топлива.
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с чего всё началось
Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.Интерфакс13:08
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Срочно: у вылетевшего из аэропорта Уфы самолета с 79 людьми на борту отказал двигатель
ГТРК Башкортостан14:05
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