Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

Спорт Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.

Шоу-бизнес Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье Знаменитая фигуристка Мария Бутырская рассказала в передаче Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ о жизни с мужем, а также конфликте с родными.

Футбол Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04» Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.

Политика Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Авто Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест» В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

Происшествия Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.

Шоу-бизнес Богомолов уложил Собчак в катафалк Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.

Политика Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".

Политика В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Общество Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.

Здоровье Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.

Гаджеты Samsung выпустит смартфон-раскладушку с 512 ГБ памяти Samsung разрабатывает новую модель смартфона-раскладушки Samsung W2020 с 512 ГБ памяти и, возможно, с UFC 3.0.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Политика В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине 10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.

Политика Помощник Помпео приедет в Москву Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.

Политика Жириновский рассказал о «достойном конце Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

Футбол Алекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки В следующем туре Спартак на выезде сыграет с Уфой, а Урал в гостях встретится с Арсеналом.

Политика Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.

Футбол Болельщики «ПСЖ» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Неймара Болельщики французского «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бразильского форварда Неймара, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.