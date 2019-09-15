Происшествия
РБКПассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.
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Шоу-бизнес
Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк
Радио Sputnik 02:35
Спорт
Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника
Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
Матч ТВ 13 сентября в 09:48
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье
Знаменитая фигуристка Мария Бутырская рассказала в передаче Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ о жизни с мужем, а также конфликте с родными.
Московский Комсомолец 08:15
Футбол
Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04»
Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.
Bobsoccer 07:45
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань 12 сентября в 12:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Происшествия
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
REGNUM 07:18
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Богомолов уложил Собчак в катафалк
Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда 13 сентября в 14:45
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Футбол
Динамо (Киев) — Десна 0:1 (1-й тайм)
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 15 сентября киевское «Динамо» принимает «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 18:54
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Здоровье
Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку
Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон-раскладушку с 512 ГБ памяти
Samsung разрабатывает новую модель смартфона-раскладушки Samsung W2020 с 512 ГБ памяти и, возможно, с UFC 3.0.
Ferra вчера в 05:51
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Политика
В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине
10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
RT на русском 09:28
Происшествия
Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке
На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика
Помощник Помпео приедет в Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
РИА Новости 10:28
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Футбол
Алекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки
В следующем туре Спартак на выезде сыграет с Уфой, а Урал в гостях встретится с Арсеналом.
Советский спорт вчера в 13:29
Политика
Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Интерфакс 09:29
Футбол
Болельщики «ПСЖ» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Неймара
Болельщики французского «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бразильского форварда Неймара, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Матч ТВ вчера в 12:14
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Финансы
Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение
В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса 13 сентября в 04:23