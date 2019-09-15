Происшествия

РБКРБКПассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Пассажиры севшего из-за неисправности в Красноярске самолета вылетели в Уфу

ТАСС07:39

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

Интерфакс02:28

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в Уфу

РИА Новости08:05

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске

НГС2402:45

В Красноярске приземлился Як-42, у которого отказал правый двигатель

КП - Красноярск04:07

Фото с места аварийной посадки Як-42 в Красноярске

РЕН ТВ02:13

СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Красноярске

РБК06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Шоу-бизнес

Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк

Радио Sputnik 02:35
Спорт

Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника

Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
Матч ТВ 13 сентября в 09:48
Шоу-бизнес

Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье

Знаменитая фигуристка Мария Бутырская рассказала в передаче Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ о жизни с мужем, а также конфликте с родными.
Московский Комсомолец 08:15
Футбол

Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04»

Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.
Bobsoccer 07:45
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Авто

Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»

В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань 12 сентября в 12:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Происшествия

Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске

Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
REGNUM 07:18
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Богомолов уложил Собчак в катафалк

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда 13 сентября в 14:45
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Футбол

Динамо (Киев) — Десна 0:1 (1-й тайм)

Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 15 сентября киевское «Динамо» принимает «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 18:54
Политика

В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Здоровье

Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку

Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон-раскладушку с 512 ГБ памяти

Samsung разрабатывает новую модель смартфона-раскладушки Samsung W2020 с 512 ГБ памяти и, возможно, с UFC 3.0.
Ferra вчера в 05:51
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Политика

В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине

10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
RT на русском 09:28
Происшествия

Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке

На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика

Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Происшествия

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

РИА Новости 10:28
Политика

Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Футбол

Алекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки

В следующем туре Спартак на выезде сыграет с Уфой, а Урал в гостях встретится с Арсеналом.
Советский спорт вчера в 13:29
Политика

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Интерфакс 09:29
Футбол

Болельщики «ПСЖ» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Неймара

Болельщики французского «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бразильского форварда Неймара, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Матч ТВ вчера в 12:14
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Финансы

Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение

В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса 13 сентября в 04:23
Происшествия

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

Lenta.ru 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Як-42
Пассажирский самолёт
Ближнемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт, разработанный в СССР в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Первый советский пассажирский самолёт, оснащённый турбовентиляторными двигателями с высокой степенью двухконтурности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное