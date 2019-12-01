Происшествия
Эхо МосквыПассажирский самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров
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Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолета в Казахстане
Происшествия
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Орбиту МКС скорректировали в два этапа
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Исследуя видео взлета бомбардировщика RF-34050 с испытательного аэродрома ЛИИ имени Громова под Москвой, автор публикации обращает внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, и продолжительность форсажа.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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«Газпром» захотели лишить монополии
Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители.
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В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Армия и оружие
Шторм 333: как был взят дворец Амина
Две боевые группы по 30 человек каждая взяли штурмом хорошо укрепленный дворец Тадж-Бек в центре Кабула, охранявшийся личной гвардией премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина и несколькими батальонами регулярной армии.
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Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
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Общество
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Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Футбол
Помощником Слуцкого в «Рубине» станет Олег Веретенников
Помощником главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого станет Олег Веретенников. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».
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Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Общество
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Роспотребнадзор порекомендовал, как встретить Новый год без вреда для здоровья - среди советов, например, пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Культура
Стала известна причина ухода Мясникова из «Уральских пельменей»
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».