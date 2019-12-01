Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыПассажирский самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров

Лайнер выполнял рейс из Алматы в Нур-Султан.
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Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров

Эхо Москвывчера в 21:52

Самолет авиакомпании BEK AIR пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты

Пятый каналвчера в 21:53
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