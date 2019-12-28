В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.

с чего всё началось

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

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