Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceПассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
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с чего всё началось

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