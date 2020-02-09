Общество

Российская газетаРоссийская газетаПассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут. Помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом "Сиара". В итоге лайнер развил скорость 1328 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру.
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с чего всё началось
Как сообщает
 газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость 800 миль в час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».
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