с чего всё началось

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут. Помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом "Сиара". В итоге лайнер развил скорость 1328 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру.

Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

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