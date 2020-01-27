Происшествия

ТАССТАССПассажирский самолет разбился в Афганистане

Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News. Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.
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Афганская авиакомпания опровергла информацию о крушении своего самолета

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В Афганистане опровергли сообщение об упавшем пассажирском самолете

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В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
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Вечерняя Москва вчера в 14:01
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Армия и оружие

Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
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Политика

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Авто

Обновленный Kia Rio показали на первых фото

KIA Rio четвертого поколения, представленная на Парижском автосалоне в октябре 2016 года, готовится к обновлению.
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Происшествия

Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта

Газета.Ru 07:40
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Россия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
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Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол

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Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

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Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

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Школьники из Махачкалы поджарили куриные окорочка на Вечном огне. Об этом сообщается в Instagram МВД Дагестана.
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Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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