Происшествия
Российская газетаНа востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Как пишет британская газета The Mirror, на борту находились 83 пассажира, их судьба неизвестна. Отмечается, что самолет совершал рейс из Герата в Кабул.
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Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Политика
Лукашенко принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Общество
Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус
Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Политика
В США пообещали остановку «Северного потока-2» на годы
Хербст подчеркнул, что со временем, через несколько лет, Россия способна создать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время «могут возникнуть и другие препятствия».
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Здоровье
Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Россия попросила у Белоруссии доказательства ущерба от «грязной нефти»
Россия ожидает от Белоруссии документы, доказывающие ущерб, который нанесен республике от «грязной нефти».
Политика
Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены
Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
Футбол
Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Гаджеты
BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена
Российский бренд мобильной электроники BQ представил BQ 6424L Magic O – доступный смартфон с безрамочным FullView-экраном.
Происшествия
Под Саратовом у подростка во рту взорвалась электронная сигарета
В Саратовской области подросток, куривший электронную сигарету, получил серьезные травмы.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии
Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.