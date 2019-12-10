Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Як-42 рейсом Уфа-Нижневартовск вернется в аэропорт из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.
Интерфакс13:08

Подробнее о событии

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс14:32

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

ТАСС14:35

Самолет, вылетевший в Нижневартовск, вернулся в Уфу из-за отказа двигателя

Башинформ13:35

Пассажирский самолет с отказавшим двигателем сел в аэропорту Уфы

КП - Уфа14:52

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости15:15

Срочно: у вылетевшего из аэропорта Уфы самолета с 79 людьми на борту отказал двигатель

ГТРК Башкортостан14:05

У Як-42, вылетевшего из Уфы в Нижневартовск, отказал двигатель

Bash.News13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

Интерфакс вчера в 01:52
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Политика

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
News.ru 08:04
Армия и оружие

В ЛНР убиты трое украинских военных

Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
ANNA-News 10:13
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 15:14
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери

В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Оka.fm 04:30
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости 08 декабря в 17:41
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Общество

Юрий Лужков перед смертью не вышел из наркоза

Народные новости 06:45
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Баскетбол

Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча

Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Тульская служба новостей 10:07
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Эхо Москвы 15:01
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Армия и оружие

В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты

В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
Радио Sputnik 02:19
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ

Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».
RT на русском 14:46
Общество

В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире

Известия 13:02
Политика

Лавров прибыл в Госдеп для переговоров с Помпео

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Государственный департамент США для переговоров с госсекретарём Майком Помпео.
RT на русском 10:52
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Общество

Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки

Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.
Коммерсантъ 15:12
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ вчера в 04:53
Гаджеты

Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее

Компания Huawei объявила о первых результатах продаж беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3.
Газета.Ru 10:42
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Политика

Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:13
Политика

Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Як-42
Пассажирский самолёт
Ближнемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт, разработанный в СССР в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Первый советский пассажирский самолёт, оснащённый турбовентиляторными двигателями с высокой степенью двухконтурности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное