Пассажирский самолет Як-42 экстренно возвращается в Уфу после отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, после вылета из Уфы в Нижневартовск у самолета Як-42 отказал один из двигателей.

с чего всё началось

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Армия и оружие В ЛНР убиты трое украинских военных Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Политика Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».

Общество Роскачество проверило оливковый майонез Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.

Армия и оружие В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.

Политика Лавров прибыл в Госдеп для переговоров с Помпео Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Государственный департамент США для переговоров с госсекретарём Майком Помпео.

Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Общество Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.

Общество Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Общество В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Политика Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".