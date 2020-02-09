Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

В аэропорту Усинска (Коми) совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. На борту 88 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал, заявили агентству ТАСС в МЧС. По информации источника ТАСС, при посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.
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