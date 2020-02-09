Происшествия
КоммерсантъПассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
В аэропорту Усинска (Коми) совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. На борту 88 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал, заявили агентству ТАСС в МЧС. По информации источника ТАСС, при посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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