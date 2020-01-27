Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПассажирский самолет упал в Афганистане

Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter. Катастрофа случилась в сельской местности Дех Як в провинции Газни.
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В Афганистане разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ05:09

В авиакомпании Афганистана опровергли данные о крушении самолета

РБК06:59

Власти Афганистана рассказали подробности о разбившемся самолёте

RT на русском06:23

Афганская авиакомпания опровергла информацию о крушении своего самолета

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В Афганистане опровергли сообщение об упавшем пассажирском самолете

Lenta.ru08:09

В Афганистане разбился самолет

РИА Новости07:07

В Афганистане не исключают, что разбившийся самолет принадлежал зарубежной авиакомпании

ТАСС06:19
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Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

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Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
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Известия 07:29
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей

Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
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"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").
Интерфакс - Россия 08:40
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На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом

В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:57
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит вчера в 05:39
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Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
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ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
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Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
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Происшествия

Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Вести.Ru 08:32
Происшествия

Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета

Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
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Культура

Римас Туминас отказался брать на главную роль Александра Домогарова

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Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Спорт

«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE

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Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
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Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
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Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
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Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Глава администрации города Кирова Илья Шульгин уходит в отставку

О своем намерении добровольно уйти в отставку Шульгин заявил на очередном совещании с Игорем Васильевым и Еленой Ковалевой, главным вопросом обсуждения на котором стала неудовлетворительная работа со стороны городской администрации и сити-менеджера по реализация нацпроектов в городе.
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Общество

Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
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После совместного отдыха в Таиланде, где Давид сделал Ольге предложение, возможная свадьба не за горами.
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Останки оленей помогли членистоногим и растениям

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Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

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