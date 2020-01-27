Происшествия
Lenta.ruПассажирский самолет упал в Афганистане
Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter. Катастрофа случилась в сельской местности Дех Як в провинции Газни.
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Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Общество
Билл Гейтс пожертвовал $10 млн на борьбу с коронавирусом
Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн для оперативной борбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV, заявили в пресс-службе организации.
Единоборства
Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера
Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Музыка
Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора
Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора.
Общество
Законопроект о блокировке пользователей электронной почты одобрен правительством
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").
Здоровье
На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом
В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов
Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Происшествия
Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета
Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Спорт
«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Общество
Глава администрации города Кирова Илья Шульгин уходит в отставку
О своем намерении добровольно уйти в отставку Шульгин заявил на очередном совещании с Игорем Васильевым и Еленой Ковалевой, главным вопросом обсуждения на котором стала неудовлетворительная работа со стороны городской администрации и сити-менеджера по реализация нацпроектов в городе.
Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала подруг на девичник перед возможной свадьбой
После совместного отдыха в Таиланде, где Давид сделал Ольге предложение, возможная свадьба не за горами.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала, как муж оценил ее новую грудь
Кудрявцева рассказала, как муж оценил ее новую грудь.
Наука