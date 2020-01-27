Происшествия
ТАССПассажирский самолет разбился в Афганистане
Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News. Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.
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Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Спорт
Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена
Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян
Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Авто
Жители России в 2019 году побили рекорд по автокредитам
947 тысяч кредитов на покупку подержанного или нового автомобиля взяли в 2019 году жители России, 27 января сообщает РБК.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Здоровье
Омская область пытается спастись от коронавируса
В Омской области принимаются меры предосторожности для защиты от проникновения в регион коронавируса.
Наука
Древнеегипетской мумии вернули голос
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево отца нашли
Отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, нашли, в ближайшее время в его отношении будут приняты меры.
Кино
Джим Керри согласился сняться в сиквеле «Маски» при одном условии
Авто
Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara
Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Политика
Дуда отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
«Прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключенных, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались наконец освобождения солдатами Красной армии», — сказал Дуда, открывая торжественную церемонию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Наука
Обнаружены опасные для человека грибковые облака
В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Происшествия
В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы
Двое российских моряков были приговорены апелляционным судом города Каламат в Греции к 395 годам тюремного заключения за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, что приравнено местным законодательством к работорговле.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса ускорится.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.