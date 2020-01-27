Происшествия

ТАССТАССПассажирский самолет разбился в Афганистане

Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News. Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.
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Что известно о крушении самолёта в Афганистане

RT на русском11:20

В Афганистане опровергли сообщение об упавшем пассажирском самолете

Lenta.ru08:09

Афганская авиакомпания опровергла информацию о крушении своего самолета

Известия06:16

В авиакомпании Афганистана опровергли данные о крушении самолета

РБК06:59

В Афганистане разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ05:09

В Афганистане разбился самолет

РИА Новости07:07

В Афганистане не исключают, что разбившийся самолет принадлежал зарубежной авиакомпании

ТАСС06:19
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Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

RT на русском 13:32
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Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Коммерсантъ 11:19
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ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо

Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
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Жители России в 2019 году побили рекорд по автокредитам

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Красная весна 16:53
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

РИА Новости 19:54
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Омская область пытается спастись от коронавируса

В Омской области принимаются меры предосторожности для защиты от проникновения в регион коронавируса.
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Наука

Древнеегипетской мумии вернули голос

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
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Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
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Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Обнаружены опасные для человека грибковые облака

В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
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Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
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В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы

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Lenta.ru вчера в 15:01
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Asus выпустила портативный дисплей 240 Гц для геймеров

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Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса ускорится.
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В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
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