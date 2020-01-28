Происшествия
РИА НовостиПассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По предварительным данным, у воздушного судна, следовавшего рейсом Новосибирск — Екатеринбург, не убрались закрылки.
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Происшествия
На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти
На месте крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта полиция нашла три тела из девяти, сообщает TMZ.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Ольга Бузова готовится стать женой Давида Манукяна
Попдива Ольга Бузова и блогер Давид Манукян начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Общество
Коронавирус может отложить выпуск iPhone
Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Экономика
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов
Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Общество
Мэр охваченного коронавирусом Уханя намерен уйти в отставку
Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван, где находится очаг коронавируса нового типа, планирует уйти в отставку.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
Политика
Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили украинцы 1-го Украинского фронта Красной армии СССР.
Здоровье
Назван еще один способ передачи коронавируса
По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных
Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями.
Общество
Первые чартеры в Египет могут полететь уже в апреле
Планируется, что сначала представители России и Египта подпишут протокол об авиабезопасности, затем уже президент РФ Владимир Путин должен дать разрешение на отправку чартеров на курорты Красного моря.
Культура
В Казани состоится выставка работ Сергея Шойгу
Экономика
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%
В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Общество
Лукашенко - колхозам: «Верните долги»
Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
Хоккей
«Будет круто, если нас с Капризовым в „Миннесоте“ поставят в одно звено». Интервью со звездой МЧМ
Проспект «Миннесоты», игрок молодежной сборной России Александр Хованов в свои 19 лет испытал больше потрясений, чем некоторые хоккеисты за всю карьеру.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.