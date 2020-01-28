Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По предварительным данным, у воздушного судна, следовавшего рейсом Новосибирск — Екатеринбург, не убрались закрылки.
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