Общество
RT на русскомНезаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
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Армия и оружие
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Политика
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