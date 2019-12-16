Общество
МослентаПассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей.
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Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала
Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
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Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
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Ученые МГУ создали новый оптический материал
Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.
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Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
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В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»
Состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных мобильными «Ярсами».
Армия и оружие
Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае
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«Ак Барс» подписал Владимира Галузина
Пресс-служба казанского «Ак Барса» сообщила о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Владимиром Галузиным.
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
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РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.
Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Общество
Путин подписал закон о введении в стране электронных трудовых книжек
Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о введении в стране электронных трудовых книжек.
Политика
В Росморпорте рассказали о жесткой борьбе за грузы с портами Прибалтики
Начальник коммерческого отдела Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Николай Маменко рассказал, что регион Балтийского бассейна очень показателен в контексте борьбы перевозчиков.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Хоккей
Эллис локтем нанес удар в голову Бучневича. Видео
На 29-й минуте защитник «хищников» Райан Эллис пытался провести силовой прием на Павле Бучневиче, россиянин стремился избежать столкновения.
Наука
Ученые: Грипп и простуда мешают друг другу заражать новых жертв
Кроме гриппа и простуды в список вошли девять других распространенных вирусов, которые поражают органы дыхания человека.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Происшествия
Задержанного у спецприемника директора ФБК отпустили из полиции
Полиция освободила директора ФБК Ивана Жданова, вышедшего сегодня из спецприемника и задержанного сразу после этого.
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Происшествия
Написанные 50 лет назад картины пытались вывезти из Забайкалья в КНР
Происшествия
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Армия и оружие
Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 69,94 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,23 копейки - до 69,9431 рубля, курс доллара - на 21,42 копейки, до 62,7686 рубля, следует из данных Банка России.