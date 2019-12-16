Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей.

Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»

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