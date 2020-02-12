На пристани в Сиануквиле пассажиров лично приветствовал премьер страны Хун Сен. Ранее круизному судну отказали в заходе в свои порты пять стран из-за боязни коронавируса COVID 19. Напомним, Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля.

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

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