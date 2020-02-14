Общество
Общественное телевидение РоссииПассажиры лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Власти Камбоджи разрешили сойти на берег пассажирам круизного лайнера Westerdam, передает ОТР. На борту почти 1,5 тысячи туристов. Лайнер вышел 1 февраля в море из Гонконга.
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Оператор лайнера Westerdam заявил, что власти США помогли решить ситуации вокруг судна
ТАСС13 февраля в 21:38
Власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сойти на берег
Эхо Москвы13 февраля в 21:08
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