Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПассажиры лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже

Власти Камбоджи разрешили сойти на берег пассажирам круизного лайнера Westerdam, передает ОТР. На борту почти 1,5 тысячи туристов. Лайнер вышел 1 февраля в море из Гонконга.
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