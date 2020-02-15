Общество
Вести.RuРоссийские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam. Трое из них отправятся домой уже сегодня, сообщили в посольстве России в Камбодже. Все расходы по возвращению туристов взял на себя оператор судна, сообщает телеканал "Россия 24".
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Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Здоровье
В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом
В Китае число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 40%. Также резко выросло число умерших.
Армия и оружие
Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км
Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Политика
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Музыка
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Политика
Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге
Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Армия и оружие
ВКС РФ получили два новых учебно-боевых самолёта Як-130
ВКС РФ впервые с октября 2018 года получили два новых учебно-боевых самолета Як-130.
Финансы
Индексы Уолл-стрит отступили от рекордных максимумов на открытии
Фондовый рынок США начал торги 13 февраля в «красной зоне», основные индексы отступили от ранее достигнутых рекордных максимумов.
Авто
Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X
Футбол
Маурисио назвал Карреру предателем
Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Политика
На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Ранее в «Стране советов» сообщалось, что Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии.
Футбол
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Футбол
«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Ла Лиги
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Политика
США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа
Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Религия