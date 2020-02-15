Общество

Вести.RuВести.RuРоссийские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam. Трое из них отправятся домой уже сегодня, сообщили в посольстве России в Камбодже. Все расходы по возвращению туристов взял на себя оператор судна, сообщает телеканал "Россия 24".
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Первые трое россиян с Westerdam отправятся домой в субботу вечером

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В посольстве сообщили о положении российских туристов с лайнера Westerdam

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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