Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

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