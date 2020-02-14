Общество
РИА НовостиПассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
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Власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сойти на берег
Эхо Москвывчера в 21:08
Камбоджа согласилась принять круизный лайнер Westerdam, от которого отказались пять стран
Интерфакс12 февраля в 07:50
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