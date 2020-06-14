Происшествия
Вести.RuГрузовой катер перевернулся на Камчатке
Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер. Он был обнаружен примерно в 40 километрах от берега.
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с чего всё началось
«На Камчатке спасатели приступили к поискам мужчин, которые перевернулись в Авачинской бухте», — говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.Телеканал 360°19:55
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