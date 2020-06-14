Происшествия
Lenta.ruПассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Происшествие произошло в 25 морских милях от выхода из Авачинской бухты. Катер доставлял груз к другому судну, однако попал в шторм, сообщает источник «Интерфакса». Все четыре пассажира судна пропали без вести.
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На Камчатке СКР возбудил дело после пропажи четырех человек с перевернувшегося на катера
Камчатское времявчера в 20:29
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Происшествия
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Новая волна тепла придет в европейскую часть России
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РИА Новости вчера в 10:35
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Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
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NASA перенесло дату запуска марсохода Perseverance
Вашингтон, 12 июня 2020, 10:54 — REGNUM Запуск марсохода Perseverance миссии «Марс-2020» перенесён на 20 июля, сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.
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Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Армия и оружие
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Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Известия вчера в 18:55
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Lenta.ru вчера в 23:16
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Бывший руководитель израильской службы Натив Яков Кедми считает, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, в конечном итоге приведут к фатальным для Вашингтона последствиям.
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Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
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Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
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В США протестующие снесли бюст рабовладельца
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Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14