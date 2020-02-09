Происшествия
Аргументы и ФактыПассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Напомним, в воскресенье прибывший из Москвы рейс совершил жесткую посадку. На борту находились более 90 человек, никто не получил серьезных травм. Источники говорили, что, поскольку самолет ударился хвостом при приземлении, причиной такой посадки могли стать проблемы с шасси.
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Как ранее сообщили в МЧС, на борту самолета авиакомпании "ЮТэйр" находилось 94 человека. По информации РЕН ТВ, один человек обратился к медикам.РЕН ТВ06:26
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