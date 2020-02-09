Происшествия
Российская газетаПассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Самолеты в московском направлении из Усинска летают через день. Борт, который сегодня совершил жесткую посадку, завтра должен был отправиться в Москву.
Читать в источнике
Оценить637
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла даты анонса Xiaomi Mi 10 в Китае и в мире
Наконец, источники опубликовали реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Pro в руках пользователя.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Хоккей
Сборная Швеции обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Евротура
В заключительном матче шведского этапа Евротура сборная Швеции встречалась с Финляндией.
Общество
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления
Почти 137 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ливней в Австралии, из четырех подтопленных районов на востоке Сиднея эвакуируют жителей.
Армия и оружие
В Одессе открыта база «Хаджибей»: восточных терористов готовят по стандартам США
На горловском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Кащенко открывали огонь по району населенных пунктов Зайцево, Южное и Доломитное из гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Здоровье
Перечислены пять игнорируемых признаков рака
Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
Армия и оружие
Украина создаст военные объекты рядом с ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк раскрыл планы Киева по созданию двух военных баз рядом с ДНР и ЛНР — в Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области.
Общество
Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара
Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
Общество
Синоптики предсказали апрельскую погоду в Москве на следующей неделе
Ранее синоптики сообщали, что ночь на 8 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы.
Происшествия
Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
Культура
Скончался легендарный актер Кирк Дуглас
СМИ сообщают о кончине знаменитого голливудского актера Кирка Дугласа. Он умер 5 февраля в возрасте 103 лет.
Здоровье
Как курение влияет на психическое здоровье человека
Курение может влиять на психическое здоровье человека.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Шоу-бизнес
СМИ: семья Заворотнюк устроит тайные похороны
Интернет-пользователи считают, что родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой «Моей прекрасной няни» Анастасией Заворотнюк.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Энергетика
Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Минск настоял на прошлогодней стоимости газа в $127 за тыс. кубометров; Москва устояла на нефтяных ценах $50 за «бочку».
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Хоккей
МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022
Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы выполнить требования НХЛ, чтобы заключить сделку с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.
Культура