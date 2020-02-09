Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Самолеты в московском направлении из Усинска летают через день. Борт, который сегодня совершил жесткую посадку, завтра должен был отправиться в Москву.
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Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Интерфакс12:30

Пассажир Боинга рассказал о жесткой посадке в Усинске

ИА БНК06:50

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости08:38

МЧС занимается ликвидацией последствий жесткой посадки самолета в Усинске

Комиинформ07:40

Аэропорт Усинска закрыли до утра 10 февраля

ТАСС10:56

Часть систем аэропорта не работала при жесткой посадке самолета в Усинске — Utair

Телеканал 360°09:38

Видео с места жесткой посадки самолета Москва — Усинск

РЕН ТВ05:17
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