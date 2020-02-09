Самолеты в московском направлении из Усинска летают через день. Борт, который сегодня совершил жесткую посадку, завтра должен был отправиться в Москву.

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

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