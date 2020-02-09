Происшествия
РИА НовостиПассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента. Александра Нехорошева в беседе с РЕН-ТВ заявила, что изначально было "что-то не так".
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В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы
Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
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Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
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Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air
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Дзюба предложил фанатам «засунуть принадлежности в одно место»
Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба прокомментировал оскорбления в его адрес со стороны фанатов команды в ходе игры отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино.
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновениях в Казахстане
Восемь человек погибли в ходе столкновений и драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.
Кино
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Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Общество
Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP
Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Общество
Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов
«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.
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Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.