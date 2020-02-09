Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента. Александра Нехорошева в беседе с РЕН-ТВ заявила, что изначально было "что-то не так".
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