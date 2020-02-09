Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руПассажиры рассказали о жесткой посадке Boeing в Усинске

Люди, находившиеся на борту самолета Москва – Усинск, испугались, что в салоне лайнера начнется возгорание, рассказали пассажиры аварийно приземлившегося Boeing.
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«Удар, отвалились элементы обшивки»: пассажир рассказал о жесткой посадке самолета в Усинске

По время жесткой посадки самолета в аэропорту Усинка пассажиры не сразу поняли, что именно произошло. Они увидели проблемы с шасси только когда эвакуировались. Во время приземления люди почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки.
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