Происшествия
Взгляд.руПассажиры рассказали о жесткой посадке Boeing в Усинске
Люди, находившиеся на борту самолета Москва – Усинск, испугались, что в салоне лайнера начнется возгорание, рассказали пассажиры аварийно приземлившегося Boeing.
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с чего всё началось
По время жесткой посадки самолета в аэропорту Усинка пассажиры не сразу поняли, что именно произошло. Они увидели проблемы с шасси только когда эвакуировались. Во время приземления люди почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки.Телеканал 360°06:26
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