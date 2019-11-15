Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. Как пишет Daily Mail, больше всего пассажиров удивил ужин, поданный на завтрак.

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

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