Общество
ИзвестияПассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. Как пишет Daily Mail, больше всего пассажиров удивил ужин, поданный на завтрак.
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Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
Газета.Ru вчера в 04:02
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Фигурное катание
В короткой программе Гран-при России Трусова проиграла Медведевой
Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве.
Чемпионат вчера в 12:25
Космос
Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови
В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.
МИР 24 вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
News.ru вчера в 04:15
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил на Донбассе
Президент предупредил всех желающих занять зону разведения сил и средств: «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают то же самое».
Rusvesna.su вчера в 00:48
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Футбол
Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»
Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
РИА Новости вчера в 08:52
Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 14 ноября в 15:58
Армия и оружие
Американские танкисты испытали Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
RT на русском 02:14
Общество
В России упал спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
Известия 00:00
Футбол
«Бавария» назвала имя нового главного тренера команды
Ранее ходили слухи, что возглавить немецкий клуб может Хаби Алонсо. Мюнхенская «Бавария» утвердила нового главного тренера команды.
NewInform вчера в 17:27
Общество
Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту
Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита.
Российская газета 02:34
Футбол
Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри
Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
РИА Новости 02:41
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 14 ноября в 01:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила о скором замужестве
Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова во время своего последнего концерта заявила зрителям, что скоро выйдет замуж.
VSE42.RU вчера в 23:28
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК вчера в 02:54
Политика
Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени
В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.
Московский Комсомолец вчера в 19:52
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество
«Руки-базуки» Терешина оказались накачены вазелином
Некроз в руках блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, вызвал не синтол, а вазелиновое масло, сообщил журналистам доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.
Москва 24 вчера в 07:21