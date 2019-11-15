Общество
ИзвестияПассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон-Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. Как пишет Daily Mail, больше всего пассажиров удивил ужин, поданный на завтрак.
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Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Армия и оружие
Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи
О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Происшествия
В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта
Хоккей
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
В Австрии военного кинолога загрызли овчарки
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Экономика
В России стали покупать меньше сигарет
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Политика
В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму
Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
Космос
В Китае испытали аппарат для посадки на Марс
Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.