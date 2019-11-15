Общество

ИзвестияИзвестияПассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон-Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. Как пишет Daily Mail, больше всего пассажиров удивил ужин, поданный на завтрак.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Пассажиры самого долгого рейса рассказали, как пережили полет

РЕН ТВвчера в 23:52

Пассажиры самого долгого авиарейса в истории рассказали про полет

Москва 24вчера в 13:40

Пассажиры рекордного беспосадочного рейса сообщили о странностях на борту

РБКвчера в 18:34

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Телеканал 360°вчера в 15:45

Два рассвета и ужин вместо завтрака: чем запомнили самый долгий в истории авиарейс

МИР 24вчера в 14:15

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известиявчера в 23:29

Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Lenta.ruвчера в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Армия и оружие

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Российская газета вчера в 19:48
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru 14 ноября в 14:59
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Собчак ответила на критику Михалкова

На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Московский Комсомолец 13 ноября в 08:22
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Общество

Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
Происшествия

В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта

РИА Новости вчера в 17:39
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru вчера в 00:29
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва вчера в 02:30
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек вчера в 08:33
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

РИА Новости вчера в 22:26
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Политика

В Австрии военного кинолога загрызли овчарки

Известия вчера в 23:53
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Экономика

В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
RT на русском вчера в 23:00
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
News.ru вчера в 09:04
Авто

Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца

Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Tvoe-avto.com вчера в 11:30
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Новые автомобили вчера в 23:04
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика

В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму

Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
News.ru вчера в 02:01
Космос

В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
ТАСС Наука 13 ноября в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное