Общество
ИзвестияПассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. Как пишет Daily Mail, больше всего пассажиров удивил ужин, поданный на завтрак.
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«Ужин вместо завтрака» Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о полете
Комсомольская правда00:07
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